مصادر: تقطيع الأراضي وبيعها بعد التصالح تحايل على القانون

كشفت مصادر مسئولة أن التصالح في مخالفات البناء يكون على مخالفة بناء، وبالتالي لا يمكن بعد التصالح التحايل على القانون بإزالة المخالفة والبناء مكانها، مثل التصالح على الحظائر خارج الحيز العمراني.

التصالح على البناء المخالف

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن التصالح يكون على البناء المخالف، وفي حالة هدم المخالفة التي تم التصالح عليها يزول حق التصالح، لأن التصالح يكون على البناء وليس على الأرض الفضاء، وبالتالي أكثر مستفيد من التصالح هم أصحاب العقارات المخالفة أو من وضع أساسات ويريد استكمال البناء.

من الخطأ تقسيم الأرض للبيع كأرض بناء بعد التصالح

وأشارت إلى أنه من الخطأ اعتقاد البعض أنه بمجرد التصالح على أرض بور بمساحات كبيرة عليها سور أو مبنى، بإمكان صاحب الشأن تقسيم الأرض إلى مساحات لبيعها أرض مبان فيما بعد، مؤكدين أن هذا أمر خاطئ لأن التصالح يكون على المبنى وليس على الأرض، وإزالة المبنى يعنى انتهاء التصالح.

من جانبها، طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظين بالتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، وإزالة أي معوقات، ومن ضمن تلك التوجيهات قبول أي طلبات تصالح تقدم لحين البت فيها، واستيفاء المواطن المستندات المطلوبة لاحقًا، والحد من التزاحم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، وزيادة عدد المنافذ والموظفين لتلقى طلبات التصالح، ومد المنافذ الموجودة بالمظلات والكراسي ووسائل الراحة، وسرعة إنجاز مصالح المواطنين، واستيعاب الكثافة الكبيرة لتوافد المواطنين، واستمرار تقديم كل التيسيرات الممكنة، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح، لتقنين أوضاعهم، وتقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن في تقديم طلب التصالح، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما طالبت الوزارة القيادات التنفيذية بالمحافظات بالمرور الدوري على المراكز التكنولوجية والمدارس التى تم تجهيزها لاستقبال المواطنين، لمتابعة انتظام سير العمل، وإزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المواطنين، وعدم غلق أي مركز تكنولوجي قبل مغادرة وإنهاء كل طلبات المواطنين المتواجدين والراغبين فى التصالح، والتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون، للتصدي لأي بناء مخالف أو عشوائي على الأراضى الزراعية، والتعامل مع أي تعديات على أراضى الدولة بكل حسم والإزالة الفورية لها.