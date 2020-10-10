دياب يتضامن مع بهاء سلطان ضد نصر محروس: "حسبى الله ونعم الوكيل"

مازال الخلاف مستمرًا بين النجم بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، وذلك بعد الحكم القضائي الصادر مؤخرًا، والذي قضى بإعادة غناء 4 أغاني من ألبوم "سيجارة" الأخير.

وتضامن دياب مع بهاء سلطان بعد الفيديو الأخير الذي نشره وأوضح به أنه على حق وكتب: "فيديو مهم جداً يوضح جزء من الظلم وتزييف الحقيقة اللي تعرضله الفنان بهاء سلطان وتعطيله ست سنوات عن العمل بدون أي حق ياريت تشوفوه.. بجد حسبي الله ونعم الوكيل".

وقال يوسف إبراهيم، محام الفنان بهاء سلطان، إن الأزمة بين موكله والمنتج نصر محروس قديمة، وتعود إلى أن الطرفين وقعا عقدا يبدأ من 2009، وينتهي في 2014، ويتضمن أن يضع الفنان بهاء سلطان صوته على ثلاثة ألبومات، ولكن المنتج سجل الألبوم الأول والثاني ولم يطرحهما، وباع أجزاء من الألبوم إلى إحدى شركات الاتصالات، مشددًا على أنه لن يترك المنتج يمنع الفنان من الغناء: "مش هنسيبه".

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة مع الإعلامي محمد الشاذلي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن نصر محروس لم يجهز الألحان والكلمات للألبوم الثالث كما جرى الاتفاق عليه، واستغل بعض الثغرات في العقد، ورفع قضية بأن بهاء سلطان لم يسجل الألبوم الثاني، رغم أنه جرى تسجيله من قبل، ولكنهم عندما أثبتوا أنه سجل الألبوم، قال "محروس" إن هناك أربع أغنيات بها عيوب هندسية.

وأشار محامي الفنان بهاء سلطان، إلى أن هذه العيوب الهندسية لا دخل لموكله بها، موضحًا أن "سلطان" طلب السماح له بتسجيل الأغاني، التي أصابها عيب هندسي، ولكن "محروس" رفض.

ولفت "إبراهيم"، إلى أن هناك الكثير من الوساطات حدثت من الفنانين، ولكن "محروس" كان يرفض العروض كل الوساطات، رغم أنه في أحد المرات وافق على عرض بالحصول على 5 ملايين جنيه، ثم عاد ورفض مرة أخرى.

وأوضح أن الخطوة المقبلة هي أنه أرسل إنذارا قانونيا لنصر محروس بتحديد مدة شهر كامل إذا لم يتم تسجيل الأغاني التي قيل إنها ليست سليمة، سيطلبون تنفيذ الحكم، وإثبات أن نصر محروس هو من يمتنع عن تنفيذ الحكم، مؤكدا أنهم لا يريدون شيئا من المنتج.