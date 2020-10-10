نقيب الزراعيين: السحابة السوداء اختفت منذ 5 سنوات بعد تدوير المخلفات

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن برنامج تدوير المخلفات الخاص بقش الأرز بدأ منذ أكثر من 15 عاما بتجارب وبعض نماذج إرشادية للفلاحين بكيفية الإستفادة من مخلفات قش الأرز؛ لأننا كنا نعاني سنويا في مثل هذه الفترة من العام "أكتوبر ونوفمبر" بسحابة سوداء في القاهرة ومعظم محافظات الدلتا، مشيرا إلى أنها اختفت منذ 5 سنوات.

ووجه خليفة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، التحية للحكومة المصرية ممثلة في وزراة البيئة، الزراعة، التنمية المحلية، وزارة الداخلية، والحماية المدنية على الجهود المبذولة على مدي السنوات الماضية لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز.

وتابع بأنه منذ عام 2015 وحتى الآن لا نلاحظ وجود السحابة السوداء التي كانت تتواجد كل عام وتغطي سماء الجمهورية نتيجة المجهودات التي بذلت من قبل الدولة المصرية وتوعية أهالينا الفلاحين والمزارعين في الـ6 محافظات التي تزرع الأرز، وبالتالي أصبح الفلاح يدرك القيمة المضافة وأهمية قش الأرز بعدما تم تدريبه وعمل ندوات إرشادية وعمل نماذج لتحويله إلى سماد أو أعلاف خضراء وبالتالي أصبح الفلاح يضيف له عائد اقتصادي بدلا من حرقه.

وأكد أن هذه المجهودات عملت عليها الدولة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن عدد مخالفات حرق قش الأرز في الخمس سنوات الماضية بما فيها هذا العام 2020 لا تذكر مقارنة بما قبل عام 2015 التي كان فيها معدل الحرائق عالية للغاية.