سيد خليفة: إكساد تنفذ مشروعات تراعي البعد الاجتماعي

قال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "أكساد" فى مصر، إن المكتب ينفذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن المكتب نفذ خلال الثلاث أعوام الماضية العديد من المشروعات بالتعاون مع منظمة الفاو، في منطقة الساحل الشمالي الغربي باعتبارها من المناطق الجافة، لتوفير مياه الشرب والزراعة باستغلال مياه الأمطار تستهدف الأسر البعيدة عن مياه الشرب.

أوضح خلال، مؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا، أنه في محافظة مطروح تم تنفيذ 1080 منشأة حصاد مياه، بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب، وهو مشروع له أثر اجتماعي كبير وبعد دراسة اقتصادية تم إعدادها تبين أنه يمكن استرداد المبلغ في أربع أعوام فقط وهي مشروعات نحرص خلال تنفيذها عل مراعات العائد الاجتماعي.

كما تم إعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهور والتي تتأثر بتذبذب معدلات الأمطار ، ومن بينها اغنام البرقي التي تصدر دول الخليج بإعداد تصل الى نصف مليون رأس، وقمنا بزراعة الأشجار الرعوية المتأقلمة مع الجفاف والملحة، كما يتم تنفيذ مشروعات حفر مواسير في مطروح تحفر في الارض على عمق 30 متر تقريبا يتم الاستفادة منها في زراعة الزيتون والتين و ذلك بالتعاون مع الفاو، كما تنفيذ برامج لمكافحة ذبابة الفاكهة.

كما تنفيذ مشروع لتثبيت الكثبان الرملية في واحة سيوة وذلك بإقامة حزام شجري بطول 3 كيلو باستخدام مياه الصرف المعالجة بطول 3 كيلو وهو ما حقق عائد اقتصادي كبير تم من خلالة زيادة المزارع المستصلحة وحماية الزراعات من زحف الرمال.

ويتم تنفيذ مشروعات في الوادي الجديد لتحسين خدمة رأس النخلة وتثبيت الكثبان الرملية في منطقة بئر العبد، وهناك برنامج لتحسين الأغنام في كفر الشيخ.وفي منطقة الصعيد تم تنفيذ العديد من المشروعات اهمها انتاج اصناف من الذرة الرفيعة المتحملة للجفاف في محطة بحوث شندويل بالتعاون مع معهد المحاصيل الحقلية، وفي السنوات الماضية حظيت سوهاج باهتمام كبير حيث تم ضخ ما يقرب مليار جنيه في البنية التحتية والتنمية الزراعية وهناك مشروعات يشارك فيها الفاو في اسيوط وقنا واسوان والاقصر.