جامعة الأزهر تبدأ امتحانات التصفية في جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم

بدأت كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، امتحانات التصفية للفرق النهائية، اليوم السبت، وتكون امتحانات التصفية لطلاب الفرقة النهائية من كل كلية الراسبين في مادة أو مادتين، حيث تقام امتحانات لهم ليستطيعوا التخرج واللحاق بزملاءهم الناجحين من الدور الأول.

ويؤدي الطلاب المؤجلين من امتحانات الدور الأول والتي أجريت في 4 يوليو الماضي وحتى 28 من الشهر نفسه؛ لأعذار خاصة بهم مع زملائهم من طلاب التصفية، وتجري الامتحانات على ثلاثة أيام أسبوعيًّا: "الأحد - الثلاثاء - الخميس" أو "السبت - الاثنين - الأربعاء".

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم السماح لطلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات القاهرة والأقاليم الذين اعتذروا عن امتحانات نهاية العام التي عقدت في يوليو الماضي.

وأشار إلى أن كليات القاهرة والأقاليم أنهت الاستعداد لامتحانات التصفية، وبدأت أعمال التعقيم منذ عدة أيام، وتستمر يوميا حتى بعد انتهاء الامتحانات.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر، على أنه لن يتم السماح بدخول الطلاب دون ارتداء الكمامات، أو اتباع نفس الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والتي تم تطبيقها خلال امتحانات نهاية العام التي عقدت في يوليو الماضي.

وأوضح أن هناك غرفة عمليات تتابع الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات من تطهير وتعقيم لكليات وقاعات الامتحانات كافة، إضافة إلى التأكيد على استخدام الماسكات والمطهرات، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي في لجان الامتحانات بجميع الكليات.

وتابع: "يتم متابعة تجهيز قاعات الامتحانات والمدرجات؛ حيث يراعى ترك مسافة بين الطلاب، إضافة إلى تطهير القاعات بالمطهرات المخصصة لذلك في نهاية كل فترة امتحانية، كما تعقد الامتحانات في قاعات واسعة جيدة التهوية والإضاءة"، كما روعي وضع علامات إرشادية واضحة للطلبة؛ للإرشاد لمقار لجان عقد الامتحانات لتنظيم الحركة، ومراعاة عدم التزاحم في مداخل القاعات والسلالم والطرقات، وكذلك توفير أجهزة قياس حرارة؛ للاطمئنان على الطالبات، والمراقبين، وأعضاء هيئة التدريس.