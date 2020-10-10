"مياه البحر الأحمر" تعلن بدء حملة مجانية لتطهير خزانات المدارس

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس مجانا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية من خلال تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب، حيث يقوم فريق الإدارة العامة للمعامل من خلال فرق متخصصة بتطهير خزانات المدارس على مستوى مدن المحافظة، مضيفًا أنه يجري كل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجيةللمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأوضح عيسى، أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التى تصل للمواطن فى مقدمة مسؤولياتها، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التى تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، حيث تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءًا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، وذلك بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة.