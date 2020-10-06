مرشح بالدائرة الشمالية في البحر الأحمر

توالت التنازلات من قبل مرشحي البحر الأحمر عن خوض الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2020، حيث ارتفع عدد المتنازلين إلى ثلاثة، اثنين منهم بالدائرة الأولى وتضم مدينتي رأس غارب والغردقة والثالث بالدائرة الثانية التي تضم سفاجا والقصير ومرسي علم.

وقدم اليوم المرشح المستقل هاني حمد بتنازل رسمي عن خوض الانتخابات البرلمانية بالدائرة الشمالية إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقى الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر تلقت اوراق اثنين من المرشحين أحدهم يدعي نسيم رزق الله بالدائرة الأولى، والآخر يدعى خالد سباق بالدائرة الثانية. ونشر هاني حمد المرشح المتنازل عن خوض الانتخابات بيانا رسميا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يوضح أسباب عدم خوضه الانتخابات.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نواب 2020 بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقى الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية الابتدائية الكشوف النهائية لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر بالدوائر الثلاثة.

وجاء بالكشوف المعلنة 17 مرشحا بالدائرة الأولى وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة؛ هم؛ محمد محمد عبدالمقصود و حداد عبد ربه ابراهيم و عاطف عبدالحميد توفيق وحافظ محمد لطفي وأمجد جمال محمود وسيد محمد بشير ومحمد حسين وحمادة غلاب ومحمد خليل وهاني سعد عمر وتيتو إبراهيم وأبو الحجاج محمود إسماعيل وأحمد عبد الشافي طلب هو على حسين علي موسى وأحمد إبراهيم الضوي و عبد الحميد محمد علي وايمن محمد معوض.

وجاء بالدائرة الثانية وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم خمسة عشر مرشح هم : عبدالناصر عطية و مصطفى سطوحي و محمد ابوالوفا و محمد يوسف وحسني احمد علي وعبد العظيم عبادي و كرم ابو النجا وعلى محمد علي عبادي و عبدالرسول رمضان عبدالرحمن و جمال صالح حفني وحسين شحات. وجاء بالدائرة الثالثة وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين هم علي نور على و ياسر شعبان يوسف و مصطفي كتشيب حامد الحسن و احمد محمد صلاح.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس الشيوخ بالبحر الأحمر المرشحين على مقعد وحيد لكل دائرة من الدوائر الثلاثة.وتلقت في لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر تنازل احد نواب الدائرة الأولى واثنان من الدائرة الثانية، وأعلنت اللجنة أن باب التنازل مازال مستمر حتى غدآ الأربعاء.