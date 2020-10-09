مستثمرو البحر الأحمر: 7 دول أوروبية استأنفت رحلاتها لمصر منذ يوليو

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن عدد الدول المصدرة للسياح إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة يوليو الماضى بلغت نحو 7 دول وهى "أوكرانيا - بولندا- بيلاروسيا- صربيا- سويسرا- التشيك - فرنسا"، لافتا إلى أن تلك الدول هى التى استأنفت بشكل رسمى رحلاتها إلى مصر بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف لـ"الوطن" أن هناك بعض السياح من جنسيات مختلفة زاروا مصر بشكل فردى خلال تلك الفترة عبر رحلات الطيران القادمة من تلك الدول.

نسب الإشغال الفندقي بالغردقة 40% حاليا

وأشار إلى أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة يبلغ نحو 40% من السعة التي حددتها وزارة السياحة والآثار والمقدرة بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة الفندقية، موضحا أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بفنادق المدينة من السياح الأوكرانيين والبيلا روس والبولنديين.

وأرجع "فلا" تراجع نسب الإشغال الفندقى بالغردقة إلى توقف الحركة السياحية من بعض الدول الأوروبية بسبب بدء الموجة الثانية، فضلا عن تراجع إقبال المصريين عن زيارة الغردقة بسبب بدء الموسم الدراسي، مشيرا إلى أن شركات السياحة الألمانية كانت تنتوى تنظيم رحلات إلى مصر بداية من منتصف الشهر الجارى إلا أن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا جعل المسؤولين الألمان يتمهلون فى قرار سفر الألمان خارج أوروبا.

وأوضح عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر أن هناك حالة من القلق بدأت تراود العديد من العاملين بالقطاع السياحى بعد قرار العديد من الدول الأوروبية وقف رحلاتها إلى مصر خلال الشهر الجارى بسبب كورونا، لافتا إلى أن هناك تخوفات من أن يتسبب تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر فى غلق العديد من الفنادق التى عادت للعمل قبل 3 أشهر، مؤكدا أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بلغ حتى الآن أكثر من 700 فندق من مجموع نحو 1250 فندقا تملكها مصر.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أكد أن مصر استقبلت منذ يوليو الماضى وحتى الآن أكثر من 300 ألف سائح.