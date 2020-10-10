محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من استعدادات العام الدراسي الجديد

وجه خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، بسرعة الانتهاء من الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسي، مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة وتوافر المطهرات.

وأضاف عطية، أنه سيتم ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة، كما سيتم عمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول، وتقسيمهم إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة.

ولفت مدير المديرية، إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال مع اتخاذ الإجراءات السريعة عند ظهور إصابات بالمدرسة.