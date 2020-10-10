النقل: تشغيل عربات فاخرة بخط القاهرة-الإسكندرية بتذكرة موحدة

بدأت هيئة السكة الحديد فى تشغيل عربات "top vip"، الفاخرة بالهيئة بخط القاهرة - الإسكندرية، والعكس، بسعر تذكرة موحد قيمتها 150جنيها، حيث دفعت بعربة بقطار vip رقم 905 الذى يقوم من القاهرة يوميا 8 صباحا فى اتجاه الإسكندرية.

كما دفعت الهيئة، بعربة بقطار vip رقم 916 يقوم من الإسكندرية يوميا فى اتجاه القاهرة الساعة 2 ظهرا، حيث لا تتوقف القطارات سوى بمحطات سيدى جابر.

وتملك هيئة السكة الحديد 5 عربات فاخرة باسم "TOP VIP"، وهي صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع ضمن 212 عربة مكيفة أخرى بالإشتراك مع إحدى الشركات الصينية، وتم تسليمها للهيئة خلال عامي 2016 و2017، وتعتبر أفخم عربات السكة الحديد التى تملكها الهيئة، وتعدت نسبة المكون المحلى بها خلال تصنيعها نسبة الـ 40%.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتا إلى أنه تم استلام نحو 100 جرار أمريكيا جديدا، و103 عربات قطار روسية جديدة حتى الآن من إجمالى 1300 عربة، موضحاً أن الهيئة تسعى إلى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

وأضاف "رسلان"، في تصريحات لـ "الوطن"، بأنه سيتم تشغيل 3 قطارات روسية جديدة خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن جميع قطارات السكة الحديد تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب، موضحاً أن الهيئة تنفذ خطط تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين بشكل يومي للوقاية من فيروس كورونا.