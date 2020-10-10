خطة المدارس الدولية مع بدء الدراسة بها غدا في ظل كورونا: أهمها التوعية

يبدأ غدا العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية، في ظل انتشار حالة من الفزع والخوف بين أولياء الأمور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فهو عام استثنائي بالنسبة للطلبة وأولياء الأمور ومشاهد كثيرة لم يعتادوا عليها.

وهناك خطة كاملة لشكل العام الدراسى أعدتها كلا من وزارة الصحة والتربية والتعليم يجب أن تلتزم بها المدارس الدولية، خاصة فيما يتعلق بتوقيت حضور الطلاب وتواجدهم داخل المدارس، إضافة إلى تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تحافظ على صحة وسلامة الطلاب، "الوطن" تستعرض في هذه الخطة:

- في حال الاشتباه بأحد الطلاب في المدرسة فإنَّه يجب توجيه الطالب إلى غرفة العزل المؤقت الموجودة بالمدرسة، لحين تقييم الطبيب الحالة فإذا كانت الحالة:

1) أعراضها بسيطة يقرر الطبيب إحالة الطفل إلى العزل المنزلي، ومتابعته منزليًا لمدة 14 يومًا، وبعد اختفاء الأعراض نهائياً، يعود الطفل إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.

2) أما إذا كانت الحالة أعراضها من متوسطة إلى شديدة، فإنّها سوف تحتاج إلى إحالة لمستشفى عزل، وفي هذه الحالة يجري الاتصال بولي أمر الطالب للحضور إلى المدرسة ومرافقة طفله إلى أقرب مستشفى، ويجري النقل عن طريق سيارة إسعاف، وتتمّ متابعة الطالب لمدة 14 يومًا، فإذا اختفت الأعراض يعود إلى المدرسة بعد 3 أيام أما إذا استمرت الأعراض يستمر عزله وإعادة التقييم وفقًا لما يراه الطبيب.

وأكّدت وزارة الصحة أنَّه في حال العزل المنزلي، فإنَّه يجري تخصيص "كارت" لمتابعة الطالب المعزول منزليًا يجري استيفاؤه بمعرفة الإدارة الصحية، حيث تتابع الإدارة أو المنطقة الصحية التابع لها محل إقامة الطالب الحالة الصحية للطالب المعزول منزليًا عن طريق الهاتف.

وتجري متابعة المريض لمدة 14 يومًا من تاريخ ظهور الأعراض عليه، مع تدوين حالته من خلال كارت المتابعة، إذا انتهت الأعراض يجري تدوين تاريخ الانتهاء، ويعود الطالب إلى المدرسة بعد 3 أيام، وفي حال اشتداد الأعراض خلال المتابعة يجري التنسيق لإحالة الحالة لأقرب مستشفى.

- توعية الطفل بالحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال تواجدهم داخل المدرسة.

- متابعة درجة حرارة الطفل وقياسها بشكل يومي، وفي حالة إرتفاع درجة الحرارة ينصح بعدم ذهابهم إلى المدرسة.

- وحرص ولي الأمر على تفادي الزحام بالأطفال قدر الإمكان.

- وضرورة وضع الكمامة على وجه الطالب بشكل مناسب لمن هم فوق الـ12 عامًا.

- الحرص على إعطاء الطالب الطعام والشراب الخاص به، مع مراعاة أن تكون مغلفة بشكل صحي وسليم والحرص، على أن يتبع الطفل نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي.

- وأكدت الوزارة أن الأهالي في حالة وجود أعراض مرضية، تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة الطالب أو مخالطته لحالة كورونا "كوفيد -19"، بعدم إرسال أولادهم إلى المدرسة، وإخبار مشرف الأتوبيس المدرسي أو المسؤولين بالمدرسة.