صور.. معرض مستلزمات المدارس يفتح أبوابه للجمهور بالحديقة الدولية

افتتح صباح اليوم الجمعة، معرض مستلزمات الأسرة والمدارس "سوق مصر" المُقام بالحديقة الدولية بمدينة نصر، والذي تنظمه محافظة القاهرة، ويضم ما يقرب من 300 عارض، بتخفيضات كبيرة على كل السلع المعروضة سواء الخاصة باحتياجات الأسرة أو مستلزمات المدارس.

ويستمر معرض "سوق مصر"، حتى غدٍ السبت، ومن المحتمل مده حتى الأحد المقبل، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بشكل مجاني، على أن يكون الدخول بالكمامة الطبية إجباريًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشهد المعرض إقبالا منخفضا نسبيا في بداية افتتاحه، ومن المتوقع أن يرتفع الإقبال اليوم مع انخفاض درجات الحرارة.

وأعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، انطلاق المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس الذي تنظمه المحافظة، اليوم الجمعة، في الحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر"، والذي يهدف في المقام الأول إلى توفير سلع بأسعار مناسبة للأسر.

وأكد محافظ القاهرة أنَّ المعرض يدعم أصحاب المصانع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يخصص المعرض خيمة عرض خاصة بالتعاون مع جمعية "حورس" لخدمة مستثمري القطاع غير الرسمي وحماية البيئة، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وتحقيق رؤية الدولة في مشروع دمج 2000 ورشة في القطاع الرسمي.

وأوضح أنَّ أصحاب الورش والمصانع الصغيرة سيعرضون منتجاتهم المصنعة داخل مصر بأيد وعقول مصرية تنافس جودة وأسعار المنتجات المستوردة، منوها بدعم الرئيس للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.