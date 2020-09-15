بدأت الدراسة بها اليوم.. دليل المدارس الرسمية الدولية في مصر

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء الدراسة اليوم في المدارس الدولية، وذلك خلال المؤتمر الذي عقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" عناوين وأرقام تليفونات والبريد الإلكتروني لفروع المدارس الدولية في مصر على النحو التالي:

المدرسة الرسمية الدولية بالشيخ زايد

العنوان: الشيخ زايد - الحي 13 المجاورة 2 - إسكان الشباب الشيخ زايد

رقم التليفون: 01010351366‏

البريد الإلكتروني: info@eis-zayed.com

المدرسة الرسمية الدولية بالمعراج

العنوان: المنطقة الثانية بلوك G المرج العلوي

البريد الإلكتروني: meis@m-eis.com

المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

رقم التليفون: 01553192212

البريد الإلكتروني: admin@eis-tagamo3.org

المدرسة الرسمية الدولية بالعبور

العنوان: العبور - الحي الثالث - قطعة 2 - بلوك 28044 آخر سور نادي الأطباء بجوار مسجد مالك الملك.

رقم التليفون: 0244953100 - 01020099356

البريد الإلكتروني: ipsobour@gmail.com

المدرسة الرسمية الدولية بالشروق

العنوان: الشروق - المجاورة الثانية الإسكان العائلي - الجولف 1 سابقًا - بجوار مسجد البخاري

رقم التليفون: 01011896633

البريد الإلكتروني 1986787@sch.moe.edu.eg

المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر

العنوان: القاهرة - زهراء مدينة نصر - مساكن الـ4000 ضباط القوات المسلحة أمام مسجد الشهيد اللواء ماجد صالح

رقم التليفون: 01024121784

البريد الإلكتروني: 1114515@sch.moe.edu.eg

المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر

العنوان: السادس من أكتوبر التوسعات الشمالية الثانية خلف نقابة المهندسين

رقم التليفون: 01019345640

البريد الإلكتروني: 21098927@sch.moe.edu.eg

المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة

العنوان: طلخا منطقة المدارس بجوار قوات الأمن المركزي

رقم التليفون: 0502539666

البريد الإلكتروني: 12994618@sch.edu.eg

المدرسة الرسمية الدولية بطنطا

العنوان: سبرياي - بجوار إدارة المرور - مركز طنطا

رقم التليفون: 01018547549

البريد الإلكتروني: 16097466@sch.moe.edu.eg

المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد

العنوان: أبراج بورتكس خلف برج الحويات - حي الضواحي

رقم التليفون: 01204666171

البريد الإلكتروني:3935631@sch.moe.edu.eg

المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية

العنوان: المنتزه - شارع الملك بجوار أكاديمية الإسكندرية للتجارة والمحاسبة

رقم التليفون: 01211163731

البريد الإلكتروني: 2967197@sch.moe.edu.eg

المدرسة الرسمية الدولية بدمياط

العنوان: الحي السادس بين دار مصر1 ودار مصر2 بعد المدرسة اليابانية

رقم التليفون: 01024900929

البريد الإلكتروني: 11102477@sch.moe.edu.eg