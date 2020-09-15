مفاجأة بقضية الطبيب المتهم بالمتحرش: أحد الضحايا صور الجريمة في العيادة

كشف الدكتور حسن أبوالعينين، المحامي مقدم البلاغ ضد طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، بتوكيل عن 4 أشخاص، تفاصيل جديدة بخصوص القضية، وذلك بعد أن تقدم بأدلة تؤكد صحة الوقائع من فيديوهات وتسجيلات صوتية ومكالمات تليفونية، على حسب قوله.

أبوالعينين: أحد المتهمين قام بتصوير الطبيب المتحرش أثناء القيام بفعلته

وأوضح أبوالعينين، كيفية حصولهم على فيديوهات وصور وتسجيلات ومكالمات تليفونية تؤكد صحة الوقائع، وتم إرفاقها بالمحاضر المحررة، لتعزيز موقف موكليه في القضية، قائلا في تصريحات لـ"الوطن": "أحد المتضررين في القضية قام بتصوير الطبيب المتحرش أثناء القيام بفعلته المشينة في العيادة وقام بتقديم هذه الأدلة للنيابة".

وأكد أبوالعينين، أن هذه المستندات المصورة تعتبر دليلا ماديا على إدانة الطبيب المتهم ما يعزز موقفهم في القضية.

وتعود القصة، لاتهام تميم يونس لطبيب أسنان بالتحرش به، وروى تميم تفاصيل واقعة تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان قبل سنوات.

وقال "يونس"، في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام"، إن الواقعة حدثت وعمره 22 عاما، أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية في الوقت الذي أغلق الطبيب الذي كسر له الضرس، هاتفه المحمول.

وأوضح "يونس"، أنه ذهب لطبيب معروف لدى أسرة خطيبته ووصفه بأنه "راجل كبير ومتجوز ومخلف" وذكر اسمه، مشيرًا إلى أنه كان يقابله باستمرار أثناء تناول الغداء يوم الجمعة مع أسرة خطيبته.

وأشار إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له، لافتًا إلى أنه طبيب خاص لبعض الفنانين والمشاهير.

وعن واقعة التحرش، أكد تميم أنه ذهب للطبيب برفقة خطيبته والتي انتظرت في الخارج لافتًا أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري، على حد تعبيره.

وفي المقابل، كان الطبيب المتهم بالتحرش، قد قال "إن ما تم نشره وبثه مؤخرا عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي، وكل ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعة ومجرمة، هي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون".