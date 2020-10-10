بسبب الأسعار.. شن حملات على الكافيهات والمطاعم وسط الإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة على الكافيتريات والمطاعم والمحال الواقعة بنطاق حي وسط، للتأكد من التراخيص والتزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة، ومنع استغلال المصطفين أو الرواد، والتأكد من اتباع كافة التعليمات التي وضعتها إدارة السياحة.

قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف في المحافظة، اليوم، إن الحملة استهدفت 19 منشأة غذائية "مطاعم، كافيتريات، محال عصائر" بشارع فؤاد بحي وسط والتي يعتبر من أهم الشوارع السياحية والتراثية.

وأضاف "رشاد"، أن الحملة أسفرت عن ضبط 8 مطاعم وكافتيريات تدار دون ترخيص، و4 محال تبيع بأسعار غير معتمدة، منوهًا إلى أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات وإبلاغ الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على استمرار حملات السياحة على المطاعم والمحال بكافة أحياء المحافظة بهدف تحقيق انضباط الأسعار ومنع استغلال للمواطنين، مؤكدًا أنه لن يسمح باى استغلال للمواطنين أو رواد المدينة الساحلية ولابد من التزام جميع المنشآت بالأسعار التي تضعها السياحة ولا يسمح بأي مخالفات.

وطالب "رشاد" بضرورة الإبلاغ الفوري على الصفحة أو الأرقام المخصصة للبلاغات، من أجل التحرك الفوري ووقف أي استغلال للمصطفين أو الرواد، مؤكدًا على أن الإدارة خصصت أرقام ساخنة للشكاوى.