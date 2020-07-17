"سياحة الإسكندرية" تحذر من نزول البحر ليلا: خطر كبير

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، اليوم، المواطنين من ارتياد الشواطئ ونزول البحر ليلا، مؤكدة أن ذلك يعد خرقا للقوانين ومخاطرة كبيرة تهدد أرواحهم.

وقالت الإدارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه بفحص حالات الغرق التي شهدتها الإسكندرية والمحافظات الساحلية في الآونة الأخيرة تبين أن جميعها حدث خلال فترات الليل وحتى الفجر.

وأضاف البيان أن المادة الثالثة من لائحة عمل الشواطئ والتي تحمل رقم 41 لسنة 1966 تحظر الاستحمام، أو نزول البحر بالشواطئ قبل الساعة السابعة صباحا وبعد غروب الشمس.

واوضحت أن جميع شواطئ الإسكندرية مغلقة حاليا وخالية من خدمات الإنقاذ، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى تنظيم حملات لإخلاء الشواطئ على مدار اليوم.