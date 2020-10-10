هاني يونس يبرز أعمال تطوير "عين الصيرة": كانت في الأول خرابة (فيديو)

عرض هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، مقطع فيديو يُظهر التطوير والتنمية في منطقة "عين الصيرة"، حيث استعرض بحيرة عين الصيرة خلال الفيديو، قائلًا: "فاكرين المكان ده، شايفين الشغل اللي بيتعمل ده، ده كان خرابة، المياه كانت شكلها لا يسر عدو ولا حبيب".

وأضاف "يونس"، خلال فيديو بث مباشر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شوفوا الشغل اللي بيتعمل، ده أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة ، شوفوا كمية الكباري المجاورة للمنطقة، شايفين متحف الحضارة".

وعرض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع صغير لوزير الإسكان وبعض العاملين حوله يطمئنوا على التنمية وتطوير المنطقة، كل نقطة في مصر كانت فيها مشكلة هنحلها، تحيا مصر، كل حاجة كانوا بيعيرونا بيها زمان هتبقى مصدر فخر لينا".

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه بموقع المشروع لتفقد أعمال تنفيذ المشايات، والتشجير واللاند سكيب.

وشهدت بحيرة عين الصيرة التي تقع بالقرب من سور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، أعمال تطوير كبيرة بدأت منذ يناير الماضي، على أمل الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، بعد أن كانت العشوائية هي السمة الأساسية للمنطقة.