هاني يونس يروج لمدينة الشروق والغيطي يستعرض أبرز إنجازت جهازها

نشر الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عددا من الصور الجديدة الخاصة بمتنزة مدينة الشروق، في إشارة لتحسين حياة المصريين خاصة سكان مدينة الشروق، التي شهدت مؤخرا طفرة حقيقية في المساحات الخضراء بالمدينة.

الغيطي: نعمل على قلب رجل واحد لخدمة المواطنين

من جانبه قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن جهاز مدينة الشروق، يعمل على قلب رجل واحد لخدمة المواطنين، وتحويل المدينة إلى منطقة جذب، مشيرا إلى أن الجهاز تلقى حتى تاريخه حوالي 1850 طلب تصالح في مخالفات البناء، كما أطلقنا أسماء الدكاترة مجدي يعقوب ومحمد مشالي طبيب الغلابة على أكبر ميادين الشروق، ودشنا أول معرض للزهور بالمدن الجديدة، ودعمنا ممشى أهل مصر بالأشجار المتسلقة على الأقواس، وأنشأنا عدة مسارات للدراجات للتشجيع على ممارسة الرياضة، كما انتهينا من المرحلة الأولى لطرق ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاري التوسع فى إنشاء منافذ الخير لتوفير فرص عمل للشباب، وهي جميعا من عوامل الجذب.

أول أكاديمية للفنون بالمدن الجديدة

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أصبح لدينا الآن أكاديمية للفنون، على غرار أكاديمية الفنون بمحافظة الجيزة، ونعمل الآن على تسليمها لوزارة الثقافة، ونتمنى أن تكون نواة ومنبرا تنويريا حضاريا.

كان المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أعلن أن مشروعات المرافق التى تم دفع العمل بها، استعدادا لمواجهة السيول، تتضمن مشروعي رفع كفاءة محطة الصرف الرئيسية رقم (3)، وتنفيذ خط طرد بديل قطر (1200مم)، وذلك بهدف التعامل الأمثل مع زيادة التصرفات الواردة لمحطات الرفع، وكذا تطهير وتجهيز مخرَّات السيول بالمدينة، مشيرا إلى تقدم الأعمال بمشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3) والمتضمن رفع قدرتها الاستيعابية من 36ألف م3/يوم إلى 60ألف م3/يوم، وكذا المولدات بقدرة (1) ميجا بدلاً من(0.5)ميجا لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء بنسبه تتخطى (80%) من مشروع إنشاء خط طرد بديل ناقل لمياه الصرف من محطة (3) حتى محطة المعالجة بالهايكستب بطول (5.8كم) حيث سيساهم المشروعان في القضاء نهائياً على ظاهرة زيادة التصرفات.

وكان رئيس الجهاز، أوضح أنه تم الانتهاء من تطهير مخرَّات السيول، وكذا إنشاء نقاط تخزين مؤقتة بأماكن التجمعات من أجل التعامل على الوجه الأمثل مع مياه الأمطار والسيول والآثار الجانبية لها.وفى سياق متصل، مشيرا أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قامت بوضع خطة متضمنة رفع قاعدة 90 كشك كهرباء، حيث انتهت من رفع 20 كشكا، وجارٍ استكمال باقي الأكشاك حسب الأولويات بالمواقع القريبة من تجمعات المياه وذلك بهدف استمرارية التيار الكهربائي دون تأثر وقت الأمطار والسيول.