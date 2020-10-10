تعليم الغربية تناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، عقب لقاء وكيل وزارة التربية والتعليم ولفيف من مديري الإدارات التعليمية ومديري العموم على مستوى مراحل التعليمية بقري ومراكز المحافظة.

وأوضح ناصر حسن وكيل التعليم بالغربية، أنه تم حصر عدد من النقاط الهامة والرئيسية التي من شأنها تحقيق استقرار وانتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس، تشمل سرعة الانتهاء من إعادة توزيع المعلمين لسد العجز بالمدارس، وسرعة الانتهاء من حركة الانتداب بين الإدارات الأكثر والأقل كثافة، وفقًا للقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأكد، على عدم إجراء أي انتداب أو مأمورية إلى دواوين الإدارات أو المديرية لأي سبب، إلا بعد لعرض الشخصي على وكيل الوزارة، مشددا على ضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية، وسرعة الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، ودمجه مع المصادر المختلفة كالمنصات الإلكترونية وبنك المعرفة والقنوات التعليمية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس، في ضوء تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار خلال الاجتماع على تنفيذ القرار الوزاري المعدل بتاريخ 2020 المنظم لمجموعات التقوية المدرسية، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب لجميع المراحل، مؤكدًا على الانتهاء من صرف مخصصات اللامركزية والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة للمدارس، والتأكيد على نظافة الأفنية والفصول وحجرات الأنشطة والأسوار وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والهيش، ونظافة دورات المياه باستمرار وتوفير الصابون السائل بها.

من ناحية أخرى، أكد ناصر حسن وكيل التعليم بالغربية، على تغطية بالوعات الصرف والبيارات، ومراجعة سلامة وصلاحية طفايات الحريق وخطوط المياه وخراطيم الإطفاء وخزانات الحريق وجرادل الرمل، وإزالة كافة العوائق بالممرات والأفنية ومسار دخول وخرج التلاميذ، والتأكد من تأمين وسلامة الشبابيك وسلامة المصبعات الحديدية، وسلامة الزجاج أو الفايبر بها، وسلامة الأسوار ودهانها، وإزالة أي أشجار أو نخيل متهالكة.