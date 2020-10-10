التضامن تحتفل غدا باليوم العالمي للفتاة 2020

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفتاة بمصر 2020، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت والسفارة الكندية بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وسيقام المنتدى تحت عنوان "تمكين وتمتع الفتيات من استخدام المنصات الاليكترونية بشكل عادل".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الاحتفال باليوم العالمي للفتاة المصرية للعام الثالث على التوالي لأهمية دور المرأة والفتاة، وهو أيضاً أحد أشكال تمكين الفتيات والمساواة في الأدوار، والذي يعكس التزاماً وتنفيذاً لتوجهات الإرادة السياسية نحو تمكين المرأة بشكل عام، ومن ثم الفتاة باعتبارها أم المستقبل وصانعة الحضارة.

وأكدت أنه عبر سنوات عديدة مضت عانت فيها الفتاة والمرأة المصرية من التهميش، كناتج لبعض الموروثات الثقافية الخاطئة، وقد تمكنا من خلال برامج الحماية الاجتماعية من تغيير النظرة السلبية للفتاة وتمكينها من الحصول على حقها لتأتي توجهات الإرادة السياسية بتخصيص عام للمرأة والفتاة، إيماناً بما لديها من قدرات ومهارات تمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في بناء الوطن.

وفي نفس السياق، استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الفتاة إسراء محمد أحد الفتيات الشبات المشاركات في المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "فتيات في أدوار قيادية"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة 2020، والذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام.

ومن خلال هذه المبادرة تقوم الفتيات المشاركات بلقاء عدد من الوزراء والمسئولين وعقد حوار معهم، وخلال اللقاء قام وزير السياحة والآثار بالرد على جميع العديد من الاستفسارات والأمور التي تخص ملف السياحة والآثار، حيث أعربت إسراء عن حبها وشغفها الكبير بالآثار والحضارة المصرية القديمة.

وقامت خلال اللقاء بالسؤال عن إمكانية التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم لتقديم توعية للطلبة، من خلال المناهج التعليمية بأهمية السياحة والآثار، وتعريفهم بفنون التعامل مع السائحين.

وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور خالد العناني، أن هناك بالفعل بروتوكول تعاون مطبق مع وزارة التربية والتعليم منذ عام 2019 في هذا الشأن.

وتطرق اللقاء للحديث عن تعامل مصر ولاسيما وزارة السياحة والآثار مع أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأشار الوزير إلى التحفيزات والتخفيضات التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، ومنها استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021.