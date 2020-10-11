صور.. انطلاق مهرجان ملتقى الدولي للفنون للرسم على السيرف بورد بالغردقة

شارك فنانين وفنانات ممثلين لـ30 دولة، في فعاليات مهرجان ملتقى الدولي للفنون، الذي ينظمه الفنان التشكيلي محمد حميدة، بمشاركة من مختلف الدول الأوروبية، بمدينة الغردقة، في دورته الثانية، بمنطقة الممشى السياحي.

وتختتم فعاليات المهرجان، في الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأوضح الفنان محمد حميدة المنظم للمهرجان، أن فعاليات المؤتمر تقام في دورتها الثانية بمدينة الغردقة، وتشمل الرسم على ألواح التزحلق على الأمواج، بمشاركة عدد الفنانين ممثلين لعدة دول من مصر وانجلترا وكسوفو وبلجيكا وروسيا وبيلا روسيا وألمانيا وأسكتلندا بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة، وتتضمن ورش عمل والرسم على ألواح الأمواج، على أن تقام فعاليات الختام في الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد حميدة في حديثه اليوم، لـ"الوطن"، أن المهرجان في دورته الثانية يقام لأول مرة بعد جائحة كورونا وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات والاجراءات الإحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية.

وكشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على أن الغردقة مستعدة في استضافة المهرجانات الدولية في أي قوت لبعث رسالة امن وطمأنينة أن مصر بلد الأمن والأمان. مؤكدا على أن إقامة مثل الدورات والمؤتمرات الفنية على أرض الغردقة ، تعد رسالة للعالم أجمع لتنشيط السياحة والأمن الذي تنعم به مصر والدعوة لزيارة الغردقة والاستمتاع بما تحويه من منتجعات ومناظر طبيعية خلابة.

جدير بالذكر استضافت الغردقة المهرجان الدولي للفنون في دورته الأولى في شهر أكتوبر من العام الماضي، وتنظمها شركة اوستراكا للفنون وتنظيم المعارض والمهرجانات الفنية بمشاركة العديد من الفنانين من دول أوروبية وعربية، وتضم مختلف فروع الفنون من فنون تشكيلية ونحت وفنون الموسيقى والاستعراض.

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