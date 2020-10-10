تأجيل أحدث أفلام هيلاري سوانك لعام 2021.. "كورونا ينتصر على النجوم"

بات قرار تأجيل طرح الأفلام، أسلم حل لصناعها خوفا من الخسائر التي تسببها كورونا، سواء المادية أو الصحية، وبعد تأخير طرح عدد من الأعمال المميزة خلال الأيام الماضية، قرر صناع فيلم Fatale السير على نفس الخط، بتأجيله لمدة عام كامل، ليكون موعده المحتمل في عام 2021.

Fatale، إخراج ديون تايلور وتأليف ديفيد لوجري، وبطولة الممثلة الحاصلة على جائزتي أوسكار، هيلاري سوانك، ويشاركها مايك كولتر، مايكل إيلي.

وقبل فيلم Fatale، تم تأجيل عدد من الأفلام في الأيام السابقة، بينها لا وقت للموت، وسيكون الموعد الجديد لعرضه يوم 21 أبريل 2021، أي بعد عام كامل مما كان مخططًا له.

قال صناع الفيلم في بيان: "نتفهم أن التأخير سيكون محبطًا لآمال جماهيرنا، لكننا أجلنا عرض لا وقت للموت إلى العام المقبل".

وفيلم "لا وقت للموت" من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وبطولة دانيال كريج ورامي مالك.

يقوم "مالك" من خلاله، بدور "Safin"، وهي الشخصية الشريرة في الفيلم، بينما يقدم النجم دانيال كريج دور "جيمس بوند"، وتشارك الممثلة أنا دي أرماس بطولته. ومدته ساعتان و43 دقيقة.

"لا وقت للموت"، تكلفة إنتاجه 250 مليون دولار بحسب موقع IMDB، وتغني الأمريكية بيلي إيليش، 20 عامًا، الأغنية الخاصة للفيلم التي تحمل نفس الاسم.

كما أجلت شركة Warner Bros، فيلم باتمان الذي كان من المقرر عرضه في الأول من أكتوبر 2021، ليكون موعد طرحه الجديد 4 مارس 2022.

الفيلم من إخراج مات ريفز، ومن بطولة روبرت باتينسون، أندي سريكس، كولين فاريل، زوي كرافيتز، وباول دانو.

بالإضافة لتأجيل إصدار فيلم "Dune"، للمخرج دينيس فيلنوف، ليكون موعد عرضه الجديد 1 أكتوبر 2021.

وأيضا تأجيل أحدث جزء من سلسلة أفلام السرعة والغضب F9 ليكون موعد عرضه الجديد 28 مايو 2021، وهو إخراج جاستين لين، ويشارك فين ديزل البطولة كل من جون سينا، جيم باراك، وتشارليز ثيرون.