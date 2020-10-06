دانيال كريج يدافع عن تأجيل "لا وقت للموت": الأمان أولا

أصيب عشاق "جيمس بوند" بخيبة أمل كبيرة بعد قرار تأجيل عرض "لا وقت للموت" أحدث أفلام السلسلة الشهيرة، لمدة عام ليكون الموعد الجديد أبريل 2021.

دافع الممثل دانيال كريج، الذي يلعب دور جيمس بوند، عن قرار التأجيل، أثناء ظهوره في برنامج "The Tonight Show With Jimmy Fallon".

قال كريج: "نريد فقط أن يذهب الناس لمشاهدة هذا الفيلم بالطريقة الصحيحة وبطريقة آمنة".

وأضاف: "دور السينما في جميع أنحاء العالم مغلقة في الوقت الحالي، نريد إطلاق الفيلم في نفس الوقت في جميع البلاد، وهذا ليس الوقت المناسب"، واستكمل كريج: "لذلك، اختارنا الموعد الجديد في 2 أبريل سيكون يومنا".

وعن تجربته أثناء لعب الشخصية الأيقونية في الفيلم، قال كريج: "لقد قدمت لها كل ما بوسعي".

فيلم لا وقت للموت من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وبطولة دانيال كريج ورامي مالك.

ويقوم "مالك" من خلاله، بدور "Safin"، وهي الشخصية الشريرة في الفيلم، بينما يقدم النجم دانيال كريج دور "جيمس بوند"، وتشارك الممثلة أنا دي أرماس بطولته. ومدته ساعتين و43 دقيقة.

"لا وقت للموت"، تكلفة إنتاجه 250 مليون دولار بحسب موقع IMDB، وتغني الأمريكية بيلي إيليش، 20 عاما، الأغنية الخاصة للفيلم والتي تحمل نفس الاسم.

تعرض فيلم لا وقت للموت لسلسلة من التأجيلات، أولها بسبب تغيير إصابة الممثل "دانيال كريج" والثانية بسبب تغيير المخرج، حتى تم الاستقرار على "كاري" لإخراجه.

وأثر انتشار فيروس كورونا كثيرا على عرض الفيلم، بداية من إعلان صناعه، إلغاء جولة الدعاية التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة بكين، وعدد آخر من المدن الصينية، في فبراير الماضي.

كما أنه جرى تأجيل طرح الفيلم بالسينما أكثر من مرة بسبب انتشار الفيروس وإغلاق العديد من دور العرض في دول مختلفة.