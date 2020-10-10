8 خطوات لتركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي 8 خطوات يجب أن يتبعها المواطن لتركيب عداد مياة بدل فاقد أو تالف على مستوى جميع الشركات بالمحافظات.

المستندات المطلوبة

يتقدم المنتفع أو العميل بطلب تركيب عداد جديد مرفقًا به:

- بطاقة الرقم القومي للمنتفع.

- صورة لآخر فاتورة استهلاك.

- يترك العميل التليفون الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص به.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف

- يتقدم العميل باستيفاء طلب الخدمة.

- سداد قيمة المعاينة.

- يتوجه فني الشركة للعقار لإجراء المعاينة والتأكد من تلف العداد.

- إخطار العميل بسداد مقايسة استبدال العداد نقدا.

- بعد ذلك يتم إصدار أمر شغل للفني لرفع العداد التالف وتركيب العداد الجديد.

- يتم صرف العداد والأدوات المطلوبة من المخازن.

- يتوجه الفنيون لتنفيذ المقايسة الختامية.

- تركيب العداد الجديد والانتهاء من تقديم الخدمة.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية

- طلب بتركيب العداد الفرعي للعقار المقصود.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- الرسومات الهندسية أو رسم كروكي للعقار المقصود.

- موافقة من الجهة الإدارية المختصة.

- سند الحيازة أو الملكية.

- رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص بالمنتفع.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- آخر إيصال سداد مياه للعداد الرئيسي.

- بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث "في حالة إذا كان العداد الفرعي لإحدى المحالات التجارية".

- موافقة من المالك أو اتحاد الملاك أو 3 من السكان على الأقل على تركيب المنتفع للعداد الفرعي.

- لابد من تقديم أي من المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك لصحة وسلامة عملية التوصيل.

إجراءات تركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية

- يتقدم المنتفع بطلب تركيب العداد الفرعي بشركة المياه.

- يقوم المنتفع بسداد قيمة رسوم المعاينة.

- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

- احتساب تكلفة مقايسة لتركيب عداد فرعي وما يخص العميل من مديونية العداد الرئيسي.

- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يتوجه الفني المختص للمخازن لصرف المهمات الخاصة بعملية التركيب.

- يتوجه الفنيين لإعداد الممقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

- يتم تركيب عداد المياه الفرعي لعقار به وصلة رئيسية خلال 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.