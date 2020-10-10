8 خطوات لتركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف
كتب:
سلامة عامر
05:00 م | السبت 10 أكتوبر 2020
عداد مياة "ارشيف"
أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي 8 خطوات يجب أن يتبعها المواطن لتركيب عداد مياة بدل فاقد أو تالف على مستوى جميع الشركات بالمحافظات.
المستندات المطلوبة
يتقدم المنتفع أو العميل بطلب تركيب عداد جديد مرفقًا به:
- بطاقة الرقم القومي للمنتفع.
- صورة لآخر فاتورة استهلاك.
- يترك العميل التليفون الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص به.
الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف
- يتقدم العميل باستيفاء طلب الخدمة.
- سداد قيمة المعاينة.
- يتوجه فني الشركة للعقار لإجراء المعاينة والتأكد من تلف العداد.
- إخطار العميل بسداد مقايسة استبدال العداد نقدا.
- بعد ذلك يتم إصدار أمر شغل للفني لرفع العداد التالف وتركيب العداد الجديد.
- يتم صرف العداد والأدوات المطلوبة من المخازن.
- يتوجه الفنيون لتنفيذ المقايسة الختامية.
- تركيب العداد الجديد والانتهاء من تقديم الخدمة.
المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية
- طلب بتركيب العداد الفرعي للعقار المقصود.
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.
- الرسومات الهندسية أو رسم كروكي للعقار المقصود.
- موافقة من الجهة الإدارية المختصة.
- سند الحيازة أو الملكية.
- رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص بالمنتفع.
- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.
- آخر إيصال سداد مياه للعداد الرئيسي.
- بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث "في حالة إذا كان العداد الفرعي لإحدى المحالات التجارية".
- موافقة من المالك أو اتحاد الملاك أو 3 من السكان على الأقل على تركيب المنتفع للعداد الفرعي.
- لابد من تقديم أي من المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك لصحة وسلامة عملية التوصيل.
إجراءات تركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية
- يتقدم المنتفع بطلب تركيب العداد الفرعي بشركة المياه.
- يقوم المنتفع بسداد قيمة رسوم المعاينة.
- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.
- احتساب تكلفة مقايسة لتركيب عداد فرعي وما يخص العميل من مديونية العداد الرئيسي.
- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.
- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.
- يتوجه الفني المختص للمخازن لصرف المهمات الخاصة بعملية التركيب.
- يتوجه الفنيين لإعداد الممقايسة الختامية.
- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.
- يتم تركيب عداد المياه الفرعي لعقار به وصلة رئيسية خلال 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.