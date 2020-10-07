6 إجراءت لتوصيل عداد مياه إنشائي لـ"أرض فضاء" بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 6 مستندات يجب أن يتبعها المواطن عند تقدمه بطلب توصيل عداد مياه إنشائي لقطعة أرض فضاء (بالمدن الجديدة).

المستندات المطلوبة

- صورة من تحقيق الشخصية

- صورة من محضر الاستلام

- صورة خطاب التخصيص

- صورة الوكيل

- صورة رخصة البناء

- إيصال سداد مرافق

شروط الحصول على الخدمة

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

الإجراءات

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

- انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

- استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

آليات تقديم شكوى لمياه الشرب

وخصصت شركة مياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عدد من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه لمياه الشرب.

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

تطبيق الهاتف المحمول

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامة لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- تظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

- ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحي.