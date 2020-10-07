الأوراق والإجراءات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء قانوني جديد لأول مرة

وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر موقعها الإلكتروني عدد من الإجراءات والأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء جديد بالوحدة السكنية لأول مرة (العقار به وصلة أرضية).

المستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء1. بطاقة الرقم القومي.

2. سند الحيازة.

3. موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

في حالة النشاط التجاري يضاف الآتي:

- البطاقة الضريبية السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنّه جاري في استخراج التراخيص.

إجراءات التقديم على العداد1. قيام المشترك باستيفاء نموذج الطلب.

2. سداد الرسوم وقيمة المقايسة.

3. التعاقد على نموذج توريد الطاقة وتركيب العداد.

وفي حالة وجود تيار بالعقار، يتم سداد قيمة تأمين الاستهلاك في حال تركيب عداد غير مسبوق الدفع.

ووضعت الوزارة بعض المخالفات التي يمكن أن تؤدي لانقطاع الخدمة عن المنازل، وخطوات الاستعلام عن قيمة المخالفة لسدادها، وفق خدمة الدعم الفني لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:

مخالفات الكهرباء1- استعمال المواطن للتيار الكهربي في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة.

2- منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

3- عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، أو كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يسدد المنتفع نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقا للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

4- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد، دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها.

خطوات الاستعلام عن قيمة مخالفة عداد الكهرباء- يتوجه المنتفع أو صاحب العداد محل المخالفة، لشركة الكهرباء التابع لها وفق محل سكنه.

- يقدم المشترك المستندات الخاصة بالعداد لإدارة الشركة، للاستعلام عن نوع المخالفة وقيمتها المقررة عليه.

- يقدم طلب سداد قيمة المخالفة.

المستندات المطلوبة- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب سداد قيمة المديونية محل عداد الكهرباء.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات- محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

- محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

- محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

- محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

- محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

- محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

- محافظة مطروح "شركة البحيرة".

- محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

- محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

- محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

- محافظة بورسعيد "شركة القناة".

- محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

- محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

- محافظة الشرقية "شركة القناة".

- محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

- محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".