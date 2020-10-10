تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لـ"داعش" لـ الإثنين

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي واعتناق الفكر التكفيري، لجلسة بعد غد الإثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 4547 جنايات بولاق، أنهم بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، ارتكبوا جرائم اعتناق الفكر التكفيري، وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام لها، وتلقي تدريبات عسكرية.