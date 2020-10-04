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محمود مسلم

تأجيل محاكمة 8 متهمين في أحداث مسجد الفتح للثلاثاء

كتب:

هيثم البرعى
04:00 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
المستشار معتز خفاجى رئيس المحكمة

المستشار معتز خفاجى رئيس المحكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في طرة، اليوم، إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013، لجلسة الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، لاستكمال المرافعة.

صدَر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

كانت محكمة الجنايات أصَدرت أحكامًا في القضية عام 2017، بمعاقبة 494 متهمًا بالسجن المؤبد والمشدد، وألقت الشرطة القبض على المتهمين الذين أعادت المحكمة إجراءات محاكمتهم وأصدرت بحقهم القرار المتقدم.

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