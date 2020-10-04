تأجيل محاكمة 12 متهما في "أحداث مجلس الوزراء" لـ18 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 12 متهما بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 18 اكتوبر الجاري؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل؛ لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق، للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.