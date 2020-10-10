التحقيق مع رجل أعمال في "أدوية الموت" وإرسالها إلى معامل الصحة

قررت النيابة العامة التحفظ على كميات كبيرة من "أدوية الموت" وهي عبارة عن مكملات غذائية وأدوية تخسيس، وأرسلتها النيابة إلى معامل وزارة الصحة لفحصها وإعداد تقرير عنها وموافاة النيابة بنتائج الفحص حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية حيال المتهم، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.

وأفادت التحقيقات أن المتهم نجح في تهريب مكملات غذائية وأدوية تخسيس من الخارج وتحديدًا من الصين تصل قيمتها إلى 13 مليون جنيه لترويجها على الشباب وصالات الجيم، واعترف بتفاصيل الواقعة وأن الأرباح الكبرى كانت السبب الرئيسي في دخوله تلك المغامرة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم وهو مدير شركة "مكملات غذائية" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، ببيع وتوزيع جملة ونصف جملة – من خلال شقة سكنية - أدوية وعقاقير طبية مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية وأدوية وهرمونات ومكملات غذائية وأدوية تخسيس ممنوع تداولها بدون تذكرة طبية للشباب النشء من الأحداث، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وألقت المباحث القبض على المتهم ومساعده بعد أن أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من "المكملات الغذائية ومنها مهرب جمركياً وغير مسجل بالجهات المعنية، أدوية مصرية غير مسموح بتداولها إلا من خلال الصيدليات- 1100 سرنجة مجهولة المصدر- ماكينة صراف آلى "لتحويل الأموال" تستخدم فى عملية البيع- مبلغ مالى من متحصلات البيع).

بمواجهة المتهمين أقر الأول بملكيته للمكان محل الضبط وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين على نطاق واسع بالجملة ونصف الجملة والقطاعى، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وملكيته لماكينة الصراف الآلى لاستخدامها فى عمليات البيع عن طريق الفيزا كارد، وأن المبالغ المالية المضبوطة هى من متحصلات البيع، كما أقر الآخران بإدارة المكان ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وبيع المضبوطات لحساب الأول، وقُدرت المضبوطات بمبلغ (15 مليون جنيه) تقريباً.