اعترافات مستورد "أدوية الموت": المليون بيكسب 3.. ولو مجبتهاش غيري هيجيبها

"عارف أنها بتجيب أمراض وبتموت، بس الشباب بيجروا عليها زى البودرة"، بهذه الكلمات اعترف رجل أعمال بتهريب المكملات الغذائية وأدوية التخسيس من الخارج لترويجها على الشباب وصالات الجيم.

وقال المتهم في اعترافاته: "المليون بيعمل تلاتة مكسب"، مشيرا إلى أن هذا الربح دافع كافي للمغامرة، موضحا أنه قام بتهريب كمية كبيرة من الصين تصل قيمتها إلى 13 مليون جنيه.

وأوضح المتهم أنه يقوم بتهريب تلك الكميات من الصين، ويقوم ببيعها وتحصيل ثمنها قبل أن تصل إلى البلاد، مؤكدا علمه بخطورتها على الصحة وتسببها فى أمراض، مبررا تجارته فيها بقوله: "بس أنا لو مجبتهاش غيرى هيجيبها، والناس ملهوفة عليها".

وذكرت التحريات قيام المتهم وهو مدير شركة "مكملات غذائية" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، ببيع وتوزيع جملة ونصف جملة –من خلال شقة سكنية- أدوية وعقاقير طبية مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية وأدوية وهرمونات ومكملات غذائية وأدوية تخسيس ممنوع تداولها بدون تذكرة طبية للشباب النشء من الأحداث، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الشقة وضبط (مالك الشركة) وبصحبته آخرين يعملان صحبته "أحدهما له معلومات جنائية".. وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من "المكملات الغذائية ومنها مهرب جمركياً وغير مسجل بالجهات المعنية، أدوية مصرية غير مسموح بتداولها إلا من خلال الصيدليات- 1100 سرنجة مجهولة المصدر- ماكينة صراف آلى "لتحويل الأموال" تستخدم فى عملية البيع- مبلغ مالى من متحصلات البيع).

بمواجهة المتهمين أقر الأول بملكيته للمكان محل الضبط وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين على نطاق واسع بالجملة ونصف الجملة والقطاعى، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وملكيته لماكينة الصراف الآلى لاستخدامها فى عمليات البيع عن طريق الفيزا كارد، وأن المبالغ المالية المضبوطة هى من متحصلات البيع، كما أقر الآخران بإدارة المكان ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وبيع المضبوطات لحساب الأول وقدرت المضبوطات بمبلغ (15 مليون جنيه) تقريباً.