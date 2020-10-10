متابعة ميدانية بمحافظة أسوان للوقوف على مدى تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

زار اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، يرافقه اللجنة المختصة بالمبادرة قرية خور أبو سبيرة شمال مدينة أسوان، للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بالقرية، ضمن 11 قرية كمرحلة أولى على مستوى المحافظة من إجمالى 39 قرية مستهدفة.

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية من أرض الواقع لمشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادراته العديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح محافظ أسوان، أن حياة كريمة تشمل تنفيذ 30 مشروعاً في قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 210 منازل من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20%، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.

وجرى تأهيل عدد من المدارس وتم القيام بعدد من القوافل الطبية، لافتاً إلى أن معدلات التنفيذ بالنسبة لمشروعات قطاع الكهرباء داخل 11 قرية تراوحت ما بين 80% إلى 100%، كما وصلت نسبة التنفيذ بمشروعات الطرق إلى 100% والتي تضم طريق السنجاري / المالكي بنصر النوبة بطول 3 كم، بجانب طريق مدخل قرية الحكمة بطول 500 متر.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن نسبة التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي داخل 7 قرى تراوحت ما بين 40 % إلى 85 %، علاوة على أنه جاري تنفيذ مشروعات تأهيل ورفع كفاءة بـ 10 قرى بنسبة تتراوح ما بين 75% إلى 100%.