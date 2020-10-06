صحة الدقهلية تعلن جهودها في تيسير حياة ذوي الإعاقة لتوفير حياة كريمة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهود المديرية لتيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم، وتطوير قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة، من أجل العمل على إدماجهم داخل المجتمع وتحفيزهم على تخطى التحديات.

وقال مكي، إن مديرية الصحة بالدقهلية كان لها دور بارز في توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية، وتوفير أنواع الرعاية كافة، بما في ذلك العلاج والأدوية مجاناً وإنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم برامج الرعاية والتأهيل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، وصرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية الشخص ذي الإعاقة، خلال الأعوام السابقة وحتى الأن.

وأضاف أن بعضا من جهود المديرية هو الإعفاء الكامل للرسوم لعدد حوالي 700 مواطن، وتوفير عدد 4 طرف صناعي، وتوفير سماعه ادن، وعدد 2 كرسي متحرك، و49 حذاء طبي، و12 صندل طبي، و21 نظارة طبية، و3 شراب سيليكون لمرضى الدوالي، وإعانة تأهيل بالمشروعات بمبلغ 10 آلاف جنيه، لحوالي 20 مريض من مرضى الجذام الغير قادرين على العمل.

وأشار إلي أنه جري تحويل عدد 260 مواطن لمؤسسات اجتماعية أهلية وحكومية، وعمل اختبارات ذكاء وتخاطب لعدد حوالي 4000 طفل من حالات الإعاقة الذهنية، وتوقيع الكشف الطبي والفحوصات لعدد حوالي 110 ألف مواطن لتحديد نسبة العجز والإعاقة لإدراجهم بمنظومة تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن بالإضافة إلي إعانات مرضى الدرن وقرارات نفقة الدولة لجميع المواطنين.

وأكد مكي على استمرار جميع هذه الخدمات الصحية والاهتمام بتيسير الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة تماشيا مع اهتمام الدولة بشكل عام بهذه الشريحة.

ووفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد المواطنين ذوي الإعاقة بلغ 20 مليونا و278 ألفا و35 مواطن في جميع محافظات الجمهورية، بينما عددهم في محافظة الدقهلية بلغ 138.8 ألف منهم 70.2 ألف ذكور و68.6 ألف إناث.