تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" بكفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ حملات موسعة لتحصين الماشية ضد أمراض حمى "الوادي المتصدع" والحمى "القلاعية"، بالإضافة إلى أعمال ترقيم رؤوس الماشية، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، تحت إشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تمكنت من تحصين 150 ألف رأس ماشية، وترقيم 280 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، وأضاف أن الحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات، وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف الدكتور "عبد اللاه" أنه جرى تحصين 32 ألف و540 طائراً من الطيور الداجنة ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تطهير 12سوق، و16رياشة، ومعاينة 7 مزارع، وسحب 105 عينات ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج 18 تصريحاً نقل طيور، بإجمالي 24 ألف و420 طائر.

وأكد استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح "عبد اللاه" أن عمليات التحصين والترقيم مازالت مستمرة، مؤكداً أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقواعد التباعد وارتداء الكمامات، أثناء عمليات التحصين، التي تجري من قبل فرق متخصصة، لافتاً إلى أن كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين، لجنة للترقيم وأخرى للتحصين، مشيداً بالتزام المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة، وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

كما أشار إلى استمرار عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة، كما يجري تطهير الأكمنة بشكل يومي، ورش السيارات المارة على الأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع الحملات بشكل يومي، كما تواصل مديرية الطب البيطري أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية في مراكز مطوبس وسيدى سالم ودسوق وبيلا.