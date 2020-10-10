أرمينيا تحذر من مخاطر التوسع التركي وتطالب بالتدخل الدولي في "كاراباخ"

حذر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان من مخاطر "التوسع التركي"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل في نزاع كاراباخ.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، عن باشينيان قوله إن أرمينيا وجمهورية كاراباخ "غير المعترف بها" تمثلان الحاجز الأخير أمام نهم تركيا التوسعي، محذرًا من أنه لو لم يتدخل المجتمع الدولي في الأحداث الجارية في المنطقة، فإنه سيرى الأتراك قريبًا عند أبواب فيينا مثلما حدث ذلك في القرن الـ17.

ودعا الدول الغربية إلى الاعتراف بأن إقليم كاراباخ "تعرض لاعتداء" من قبَل أذربيجان، التي كانت قواتها تخوض مناورات مشتركة مع القوات التركية، مضيفًا أن "السكان الأرمن القاطنين في كاراباخ مهددون بـ"إبادة جماعية"، والسبيل الوحيد لتجنيبهم هذا السيناريو هو الاعتراف باستقلال كيانهم".

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق عن توصل يريفان وباكو، عقب محادثات استمرت بين وزيري خارجيتهما في موسكو، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بإقليم كاراباخ، لكن الجانبين تبادلا لاحقًا الاتهامات بخرق الهدنة.