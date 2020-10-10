صراع تحت الماء.. أحدث طرق الدعاية للفوز بمقعد النواب في الغردقة

تسود معارك المرشحين في مجلس النواب منافسات شرسة، في محاولة منهم لاستخدام دعاية انتخابية مختلفة، حيث شهدت دائرة رأس غارب والغردقة بمحافظة البحر الأحمر ابتكار وسيلة جديدة للحملات الانتخابية، وهي الترويج للمرشحين بقاع البحر الأحمر، لجذب أنظار الناخبين.

روّج أنصار حمادة غلاب النائب الحالي ومرشح النواب 2020 لحملته الانتخابية بحمل صورته تحت الماء للإعلان عن دعمه وجذب أكبر عدد من العاملين في مجال السياحة البحرية لتأييد النائب الحالي والذي يخوض معركة ساخنة في مواجهة اثنتين من النواب الحاليين، هما أحمد الضوي ومحمد عبد المقصود.

بينما رد المرشح عبد الحميد محمد علي، وشهرته عبد الحميد سرحان، على حملات "غلاب" تحت الماء، فقرر ارتداء ملابس الغطس بنفسه حاملا صورته الانتخابية تحت الماء، مؤكدًا على أن الاهتمام بشواطئ الغردقة َوالشعب المرجانية ضمن حملته، وأن العاملين في السياحة على رأس برنامجه الانتخابي.

وتشهد المعركة الانتخابية بمجلس النواب 2020 بدائرة رأس غارب والغردقة منافسة ساخنة بين 17 مرشحا للفوز بمقعد وحيد في البرلمان ثلاثة منهم نواب حاليين هما "محمد محمد عبد المقصود وحمادة غلاب وأحمد الضوي"، واثنان ضباط شرطة سابقين هما "حافظ لطفي وعاطف عبد الحميد"، وممثل لقبيلة العرب هو أيمن معوض، وممثل لقبيلة العبابدة هو أحمد الضوي، وممثل لقبيلة الشيخ عيسى هو حداد عبد ربه، وممثلان لقبيلة الكلاحين هما "محمد خليل وعلى حسين"، وثلاثة ممثلين لقبيلة البراهمة هما "حمادة غلاب ومحمد عبد المقصود وتيتو الخطيب"، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبد الشافي من جنود الجيش الأبيض.