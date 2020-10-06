تسابق في نشر لافتات الدعاية بشوارع الغردقة.. ومجلس المدينة يحذر

تسابق مرشحو رأس غارب والغردقة بالدائرة الشمالية مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر في نشر لافتات الدعاية بالشوارع والميادين، للقائمة والفردي، منذ الدقيقة الأولى بالسماح بانطلاق الدعاية الانتخابية.

وأظهر أنصار ومؤيدو المرشحين مدى تسابقهم على صفحات فيسبوك، في إعلان المرشحين الذين نشروا لافتات الدعاية الانتخابية في الشوارع والميادين.

وكشف مسؤولو مجلس مدينة الغردقة عن القيام بحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة الغردقة، لإزالة أي لافتات من شأنها تؤثر على الرؤية في الشوارع.

َوانطلقت الدعاية الانتخابية، لمرشحى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، أمس الاثنين، وتستمر لمدة 14 يومًا وحتى 18 أكتوبر الجارى.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نواب 2020 بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقى الطلبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية الابتدائية الكشوف النهائية لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر بالدوائر الثلاثة.