دورات تدريبية لأطباء الأسنان لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، دورات تدريبية مكثفة لأطباء الأسنان، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، بمختلف المنشآت الصحية، وذلك في إطار خطة المحافظة، لرفع كفاءة الأطباء والتدريب على أساليب مكافحة العدوى للحفاظ على الطاقم الطبي، خلال التعامل مع المرضى حاملي الفيروسات.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه بجانب عقد الدورات التدريبية للأطباء، يتم تنفيذ الاجتماعات بصفة دورية لرؤساء الأقسام لمتابعة سير العمل لرفع مستوي الخدمة من خلال توفير المستلزمات الخاصة بطب الاسنان داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة لمتابعة تحديث معامل الاسنان على مستوي المحافظة.

وأضاف أنه يتم مراعاة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية، وتفعيل إجراءات مكافحة العدوى، وذلك بالاشتراك مع ادارة الرعاية الأساسية، بالإضافة أنه يتم تكثيف المرور على المنشئات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وكانت مديرية الصحة نظمت قوافل طبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية الطبية وخاصة في المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم الكشف الطبي على 1420 حالة شملت: 301 جراحة، 398 أطفال ،178 جلدية، 145 باطنه، 117 قلب، 158 أسنان، 84 نساء، 39 تنظيم اسرة، إلى جانب إجراء 123 تحاليل مختلفة وإجراء 13 حالة موجات صوتيه وعمل 3 أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 107 وتم خلع اسنان 6 حالات، وتحويل 21 حالة لمستشفيات لاستكمال العلاج، وعمل ندوات تثقيف صحى لـ 87 سيدة.

كما تواصل مديرية الصحة، تنفيذ فعاليات المبادرة القومية لتطعيم الأطفال للوقاية من شلل الأطفال وذلك بجرعات من لقاح "سولك"، والتي بدأت يوليو الماضي ومستمرة حتى الآن، وذلك في نطاق الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.