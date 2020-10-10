ضبط 12 طن سكر وأرز "غير صالح" و54 مخالفة تموينية بالمنيا

شنت أجهزة الرقابة التموينية في محافظة المنيا حملات موسعة على الأسواق في مختلف مراكز المحافظة، اليوم السبت، أسفرت عن ضبط 12 طناً من السلع التموينية، منها 7 أطنان سكر بدون بيانات، و7 أطنان أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 54 مخالفة تموينية.

وقال محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، إن مديرية التموين تكثف حملاتها التموينية والرقابية على كافة القطاعات الخدمية، وعلى المحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الحالة العامة بالأسواق، ولإحكام الرقابة التموينية على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تسعى دائماً لتحقيق كافة سبل إرضاء المواطنين، من خلال رصد المخالفات، والتصدي للمخالفين، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي يجري ضبطها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، الدكتور محمود يوسف، إنه تم خلال الحملات التي تم تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة، تحرير 54 مخالفة تموينية، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 32 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين خبز ناقص الوزن وتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم وخبز غير مطابق للمواصفات، و22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومنتجات مجهولة المصدر، ومحال تجارية بدون ترخيص، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وقضايا غش تجاري، وتجار تموينين، وقضايا تموينية أخرى متنوعة.

وأعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، مؤخراً، أنها تمكنت، خلال شهر سبتمبر الماضي، من ضبط وتحرير 1263 مخالفة تموينية متنوعة، بالمرور على كافة القطاعات الخدمية، منها المخابز والأسواق والمنشآت العامة، وعلى أماكن عرض وبيع اللحوم والمواد الغذائية، وعلى كافة المعروضات على المواطنين، بهدف إحكام الرقابة، والقضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.