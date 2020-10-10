ضبط 12 طن سكر وأرز "غير صالح" و54 مخالفة تموينية بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
06:53 م | السبت 10 أكتوبر 2020
سلع غذائية
شنت أجهزة الرقابة التموينية في محافظة المنيا حملات موسعة على الأسواق في مختلف مراكز المحافظة، اليوم السبت، أسفرت عن ضبط 12 طناً من السلع التموينية، منها 7 أطنان سكر بدون بيانات، و7 أطنان أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 54 مخالفة تموينية.
وقال محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، إن مديرية التموين تكثف حملاتها التموينية والرقابية على كافة القطاعات الخدمية، وعلى المحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الحالة العامة بالأسواق، ولإحكام الرقابة التموينية على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تسعى دائماً لتحقيق كافة سبل إرضاء المواطنين، من خلال رصد المخالفات، والتصدي للمخالفين، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي يجري ضبطها.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، الدكتور محمود يوسف، إنه تم خلال الحملات التي تم تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة، تحرير 54 مخالفة تموينية، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 32 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين خبز ناقص الوزن وتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم وخبز غير مطابق للمواصفات، و22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومنتجات مجهولة المصدر، ومحال تجارية بدون ترخيص، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وقضايا غش تجاري، وتجار تموينين، وقضايا تموينية أخرى متنوعة.
وأعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، مؤخراً، أنها تمكنت، خلال شهر سبتمبر الماضي، من ضبط وتحرير 1263 مخالفة تموينية متنوعة، بالمرور على كافة القطاعات الخدمية، منها المخابز والأسواق والمنشآت العامة، وعلى أماكن عرض وبيع اللحوم والمواد الغذائية، وعلى كافة المعروضات على المواطنين، بهدف إحكام الرقابة، والقضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.