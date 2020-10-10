"شباب الأعمال": 300 ألف سائح وصلوا القاهرة حتى نهاية يوليو الماضي

قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن "شباب الأعمال"، تسلط الضوء علي قطاع السياحة الداخلية والخارجية، نظرا لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية لكل من السفر للخارج والداخل، مع النظر إلى الوضع الخطير الذي تواجهه الشركات.

وأضاف في بيان، أن السياحة تشكل 10% من متوسط الدخل الإجمالي لاقتصاديات العالم، فيما يشكل القطاع بإسبانيا 18% من الدخل، و16% من دخل فرنسا، و11.9% من دخل مصر، و3.5% من دخل المملكة العربية السعودية قبل COVID19، مؤكدا أن خلال هذا الوقت الصعب للغاية، تشهد مصر ارتفاعًا قياسيًا في عدد السياح الوافدين.

وصل ما يقرب من 300 ألف سائح منذ يوليو، في الوقت الذي بلغت معدلات السياحة اليومية في مصر حتى نهاية أغسطس حوالي 6000، حيث انخفضت الأرقام بسبب المعايير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصريه ووضع شروط الزاميه للمسافرين، الأمر الذي تسبب في انخفاض الأرقام بنسبة 60%، من 6600 إلى 2400 يوميًا، ومع ذلك، بدأت الأعداد تتزايد مرة أخرى لتتجاوز 3000 سائح يوميًا.

وأوضح رئيس لجنة السياحة والطيران بشباب الأعمال، أن مصر شهدت ارتفاعًا بنسبة 26% رحلات الداخليه خلال صيف 2020، وبنسبة 53% للذين بحثوا عن "الطيران الداخلي"، وهو الأمر الذي أكده العديد من الخبراء حول أهمية السياحة المحلية، واختيارها الطبيعي لمجموعة واسعة من المسافرين.

وشدد على ضروره أن يظل أصحاب المصلحة مستعدين لذلك، لأن السياحة المحلية لديها فرص غير محدودة تحتاج إلى الترويج من خلال العلامات التجارية المناسبة، مطالبا بضرورة البدء في زياده أعداد الرحلات الداخلية تدريجيا، والتغلب على التحدي المتمثل في الوصول إلى وجهة سياحية داخل مصر.

وهو ما يتماشى مع إطلاق وزارة السياحة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، حملة توعية حول الحضارة حول تاريخ حضارة الدولة وآثارها، وهي دعوة للجميع، لإعادة التفكير في كيفية إعادة اختراع صناعتنا للتكيف مع التغييرات التي تحدث في كل مكان حولنا.

وكشف قاعود، أن صناعة السفر في حاجة ماسة إلى حزمة دعم عاجلة، ومصممة بشكل إضافي لتمكينها من البقاء، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع، بما فيهم الحكومة لإنقاذ مستقبل صناعة السفر، وتحقيق نمو مستدام في السياحة والضيافة، والذي من شأنه توفير الوظائف والأعمال وإضافة المزيد من فرص التوظيف التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن منظمة السياحة العالمية، ذكرت أن 53% من الوجهات حول العالم، بدأت الآن في تخفيف قيود السفر التي تم فرضها استجابة لوباء COVID-19، حيث تتمتع الوجهات التي خففت قيود السفر عمومًا بمستويات عالية من البنية التحتية للصحة والنظافة، بالإضافة إلى معدل إصابة منخفض نسبيًا بـCOVID-19.

ولفت إلى أن معدل الإصابة في مصر منخفض جدًا، ويتم تحسين معايير النظافة باستمرار، وتتحسن البنية التحتية الصحية بشكل أفضل كل يوم، مع الطرق والعيادات والمستشفيات المطورة حديثًا، وهي فرصه لالتقاط تلك الوجهات وزيادة عدد السياح الوافدين منها.

وطالب قاعود، بضرورة بذل المزيد لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركات التي يكون العديد منها من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الموارد المحدودة، من خلال التشاور والتحاور بين أطراف المنظومة، للدعم وتبادل الخبرات.

ونوه بضرورة أن يتعاون القطاع الخاص المصري، بدعم من الحكومة المصرية، والتواصل مع الدول المجاورة والدول الرائدة في المنطقة، من أجل حزم وتسويق مجمعة لتعزيز العلاقات وتوفير نمو مستدام لكل طرف.

والنظر لتجارب المملكة العربية السعودية ودبي، حيث تعمل المملكة العربية السعودية على افتتاح 38 موقعًا سياحيًا في سبع وجهات سياحية، بحلول عام 2022، وتوفير 260 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى دبي، والتي تشكل لجنة جديدة لتعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات والمعارض، مع تشكيل لجنة جديدة لأصحاب المصلحة في فعاليات الأعمال مع استئناف المؤتمرات والاجتماعات والمعارض، مؤكدا على أن القطاع الخاص قادر على تطوير القطاع.