الشهاوي: تدابير احترازية لمواجهة كورونا بالتعاون مع "التعليم" ويونيسف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، عن توفير ألف لتر من الكلور وحوالى عدد ٢٠٠٠ من أدوات النظافة لـ ٢١٠ مدرسة داخل 3 مراكز بالمحافظة، هي: "سمالوط، أبوقرقاص، المنيا"، وذلك لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إنه فى إطار المسئولية المجتمعية والتدابير الإحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، تم توفير هذه الكميات.

وأضاف الشهاوى أن هذة الأدوات التى تم توفيرها تأتى ضمن برنامج التوعية العامة والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والذى يستهدف توعية ١٨٠٠٠٠طالب بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة ويشمل مراكز المنيا وسمالوط وأبوقرقاص كمرحلة أولى.

وأكد "الشهاوى"، أن الشركة تبذل قصار جهدها للوصول لرضا المواطن المنياوى وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أعلنت في وقت سابق عن المشاركة فى نموذج محاكاة الطوارئ والأزمات الذي تجريه المحافظة للتعامل مع الأزمات.

قال "الشهاوى" إن الشركة جهزت أكثر من ٨٦ معدة للدفع بها فى أوقات الأزمات وتشمل ٨ لوادر و٢٧سيارة كسح، و٨ سيارة شفط رواسب، وسيارة مدمجة و٦ نافورة و١١سيارات مياه نقية و٢٥طلمبة سحب مياه، بالاضافة إلى عدد من السيارات والمعدات الأخرى.

وأضاف "الشهاوى" أن الشركة لديها ٨٧ محطة صرف صحى، ويبلغ إجمالى أطوال شبكات الصرف ٨٧١.٥٨٩ كم وتبلغ طاقة المحطات الاستيعابية ١٦٤.١١٥متر مكعب، مؤكدا أن الشركة يوجد لديها غرفة طوارئ وأزمات للتنسيق مع عمليات المحافظة وعمليات القابضة ومجلس الوزراء والمركز الاعلامي بالقابضة والجهات المختصة الأخرى كما أنها تتلقى البلاغات عبر الخط الساخن من خلال ١٢٥ أرضى أو الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦او من خلال الواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ والذى يعمل طوال الـ٢٤ ساعة بنظام الورادى.