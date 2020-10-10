"التضامن" توفر مترجمي إشارة بالجامعات للصم وضعاف السمع

قال خليل محمد خليل مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن، إن الوزارة تحمل على عاتقها توفير مترجمين اشارة بـالجامعات، بالنسبة للأشخاص الصم وضعاف السمع، تترجم من الأستاذ الجامعي للطلاب، وتتحمل تكاليفه، مشيرا إلى أن التكلفة نحو 800 ألف جنيه سنويا.

وأكد مدير عام إدارة التأهيل لـ"الوطن"، أن الوزارة تقدم منحًا للطلاب المكفوفين بـ17 جامعة، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي، توافيهم بأسماء الطلاب.

مليون جنيه منحة لـ1000 طالب كفيف على مستوى 17 جامعة

وأشار إلى أن متوسط عدد الطلاب المكفوفين بالجامعات، نحو 1000 طالب على مستوى 17 جامعة، مشيرًا إلى أن المنحة عبارة عن مبالغ مالية، يتم تقديمها للطالب طوال فترة الدراسة، بنحو مليون جنيه سنويًا.

ولفت إلى أن المنحة تقدم لمدة 12 شهرًا باستثناء طالب الفرقة الأولى ، مشيرا إلى أن المنحة تقدم لمدة 12 شهرًا، باستثناء طلاب الفرقة الأولى، حيث تبلغ مدة المنحة المقدمة لهم نحو 9 شهور، نظرًا لأن السنة المالية تبدأ أول يوليو، بمتوسط 100 جنيه كل شهر، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه لزيادة منحة المليون جنيه إلى 2 مليون جنيه.

الوثائق المصدرة من صندوق "عطاء" تخطت حاجز 250 مليون جنيه

وكشف محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، عن أن الوثائق المصدرة من صندوق"عطاء"، تخطت حالياً حاجز 250 مليون جنيه، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم موارد الصندوق بـ100 مليون جنيه تموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.

وأكد عشماوي أن إدارة الصندوق حريصة على الترويج له لدى مختلف البنوك والشركات وفئات المجتمع المصرى.