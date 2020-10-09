الجامعات تستعد لاستقبال طلاب العام الجديد بـ "كرنفالات ومهرجانات"

تبدأ الجامعات الحكومية بالقاهرة الكبرى والأقاليم، العمل على قدم وساق، للانتهاء من الاستعدادت لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث كشف عدد من رؤساء الجامعات، أنه سيتم تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية كاملة للمحافظة على تحقيق مبدأ التباعد الإجتماعي، وكذلك الاستعداد لتطبيق التعليم الهجين.

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أنه سيتم تنظيم حفل استقبال للطلاب الجديد بمختلف الكليات 2020، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تحقق التباعد الاجتماعي للمحافظة على الطلاب من انتشار مرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكداً أنه تم وضع خطة كاملة للتعامل مع أزمة كورونا، تحقق المحافظة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح "شعلان"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بالنسبة للأنشطة الطلابية، سيتم تطبيقها مثل كل عام، ولكن وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة، وحالياً أصبحت المواجهة حتمية لكل المشكلات، مؤكداً أنه يجرى العمل حالياً على تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع المنصة الإلكترونية التعليمية "مايكروسوفت"، وذلك استعداداً لتطبيق التعليم الهجين .

جامعة حلوان: تدريب أعضاء هيئة التدريس على المنصة التعليمية "مايكروسوفت" استعدادا لتطبيق التعليم الهجين

ومن جانبه، قال الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستناقش بعد غد الأحد، كيفية إقامة حفلات إستقبال الطلاب الجدد والقدامي للعام الدراسي الجديد 2020، وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تحقق التباعد الاجتماعي وتحافظ على سلامة الجميع، موضحاً أن الاحتفالات تتمثل في إقامة مهرجانات وكرنفالات وماراثون للأنشطة الطلابية المختلفة للطلاب.

وأوضح "الرفاعي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة تجري حالياً الدورات التدريبية المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين على المنصة الإلكترونية الموحدة "مايكروسوفت" لتطبيق التعليم الهجين، موضحاً أنه بدءاً من الفصل الدراسي الأول سيتم العمل على تدريب الطلاب من خلال الدورات والفيديوهات الموضحة لكيفية التعامل مع النظام الجديد، والتي سيتم بثها على القنوات الرسمية المختلفة للجامعة أو الكليات على المواقع الإلكترونية المختلفة أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إنه يتم حاليًا تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات والمعاهد، على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة "Smart CU"، استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري.

وأضاف "الخشت"، أنه تم توزيع فيديوهات تعليمية على الكليات لشرح كيفية استخدام المنصة، والبدء في رفع بيانات أعضاء هيئة التدريس وإنشاء صفحات لهم، وتجهيز المقررات الدراسية وإتاحتها على المنصة بمختلف الوسائل سواء كانت محاضرات بالفيديو أو الصوت أو مادة علمية مكتوبة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تخصيص الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لتدريب الطلاب في المدرجات على استخدام المنصة التعليمية الذكية، والتي تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام "Blackboard"، ونظام الامتحانات "Assessment Gourmet"، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام "Collaborate"، للاجتماعات والمؤتمرات فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، وبرامج كشف الانتحال "Plagiarism" إلى جانب استخدام إمكانيات "Amazon".