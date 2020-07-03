باحثة تبتكر نظاما لتعليم ضعاف السمع التخاطب بحركة الشفاه

قالت الدكتورة رحاب سعيد، باحثة دكتوراه إعلام واحتياجات خاصة، إنها قامت بإنتاج بحث بعنوان "فاعلية فيلم الرسوم المتحركة لاستخدام المالتيميديا والأنيميشن"، وذلك لمساعدة ضعاف السمع المتكلمين الذين يستخدمون حركة الشفاه والتخاطب في مشاهدة الفيديوهات وفهمها واستيعاب مضمونها.

وأضاف "صالح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مصر تستطيع"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق"، والمذاع على شاشة "DMC"، إنه وحتى يستوعب هؤلاء الأشخاص ما يشاهدونه الأفكار سعت للعمل على بحث علمي وقامت باستخدام أفلام الكرتون ووضع شفاه حقيقية على أوجه شخصيات أفلام الكارتون: "الفكرة دي متعملتش حتى عالميا، ومفيش كارتون فيه شفايف بني آدمين"، موضحة أن تفكيرها في تلك الفكرة المختلفة جاء على خلفية كون ابنها أحد هؤلاء ضعاف السمع المتكلمين من الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أن استخدامها لشفاه الإنسان يأتي على خلفية تمييز هؤلاء الأطفال للتمييز السمعي مع حركة الشفاه حتى يتعلم التخاطب: "لما يتعلم التخاطب مراكز الكلام في المخ هتشتغل، ولو هو متعلمش التخاطب في سن سنة مراكز الكلام عنده في المخ هتتوقف"، مشيرة إلى أنها قامت بإنتاج فيلم للرسوم المتحركة باستخدام المالتيميديا والأنيميشن مع تركيب شفاه الأشخاص حتى يتفاعل الطفل مع الشفايف وليس الصوت: "هو بيكون ضعيف سمع ومش بيقدر يفسر الكلام إلا من خلال حركة الشفايف، وبيعتمد عليها بنسبة 90%".