ظهور جديد للقرش الحوت يداعب السائحين بشواطئ الغردقة

عاود "القرش الحوت" الظهور من جديد على شواطئ الغردقة، يسبح في هدوء تام بمياه البحر الأحمر، ويستجيب لمداعبة بعض السائحين له أثناء ممارستهم السباحة على مقربة منه، والتقط عدد من السائحين الصور التذكارية لهم أثناء قيامهم بالسباحة بجوار القرش المسالم.

ورصد عدد من أصحاب اللنشات السياحية، اليوم السبت، ظهور القرش الحوت الملقب بـ"المسالم"، وهو أحد الأنواع المهددة بالانقراض، يتجول في منطقة الشاطئ، وأكد "أحمد بيجو"، منظم رحلات بحرية بالغردقة، عودة القرش الحوت للظهور بالقرب من الشاطئ، مشيراً إلى أنه بدا هادئاً ومسالماً تماماً، مما شجع عدد من السائحين على النزول للمياه والسباحة بجوار القرش الحوت، كما التقطوا الصور التذكارية أثناء قيامهم بذلك.

وقال "حسن الطيب"، الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق، في تصريحات لـ"الوطن"، إن القرش الحوت يتراوح طوله بين 8 و12 متراً، ويسمى بـ"الحوت المسالم"، وجرى تصنيفه ضمن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، كما أنه من ضمن الكائنات البحرية الأضخم حجماً، حيث يصل وزنه إلى 30 طن، ولا يمثل خطورة على الإنسان، كما يتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب.

وأكد "الطيب" أن ظهور القرش المسالم يدل على نظافة البيئة البحرية، ويعتبر عامل جذب للسائح الأجنبي، الذي يأتي خصيصاً إلى شواطئ الغردقة لمشاهدة الكائنات البحرية.

وكشف الخبير السياحي، "عصام علي"، أن عودة السياحة الخارجية إلى مصر انعشت الرحلات البحرية والشاطئية، حيث استقبلت الغردقة عدداً من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية، بعد غياب طويل لأكثر من 7 شهور، منذ ظهور جائحة "كورونا"، مؤكداً على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.