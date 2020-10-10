حسن شاكوش يطير لدبي لإحياء سلسلة حفلات

أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش، عبر حسابه على "فيس بوك"، سفره لدبي لإحياء سلسلة حفلات هناك.

ونشر "شاكوش" صوره له من داخل المطار، وعلق قائلًا "مسافر إلى دبي.. انتظروا أقوى حفلات في دبي".

وأعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن استعداده لتقديم عمل فني جديد بمشاركة المطرب اللبناني وائل جسار والفنانة مي سليم .

وكرّم مهرجان الأوسكار الليبي، الذي تستضيفه دولة تونس، في دورته الثالثة، مغني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، كأفضل مطربين في 2020 بأغنية "بنت الجيران"، وعلق "شاكوش" على التكريم قائلًا: "الحمد لله لكل مجتهد نصيب، شكرًا لجمهوري العظيم اللي سبب كبير في نجاحي، ألف شكر وحمد ليك يا رب، جائزة أوسكار ليبيا في تونس، شكرًا لكل أهل ليبيا على التكريم الجميل ده، وشكرًا لأهل تونس على استقبالكم الجميل".

وترأس مهرجان "أوسكار العرب" الليبي، في دورته الثالثة، مهند الغزاوي، حيث انطلقت فكرة هذا المهرجان من طرابلس لتكريم المبدعين في مختلف المجالات بهدف الترويج لصورة ليبيا من خلال تونس.

يُذكر أن الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال قد طرحا مؤخرًا، مهرجان "هنعمل لخبطيطة"، الذي تصدر التريند وحقق أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب.

وقال شاكوش لـ"الوطن": "الحمد لله سعيد جدًا بوجودي في تونس، شعب جميل وأسعدني جدًا حسن الاستقبال لي أنا وعمر كمال، الحفل الذي قدمناه كان به تفاعل كبير من الجمهور التونسي الذي يحفظ أغانينا جيدًا، ورفع شعار كامل العدد حيث نفدت تذاكر الحفل منذ توقيت وصولنا بتونس أي قبل الحفل بأيام".

المهرجان من كلمات مصطفى حدوتة توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدته في يوم واحد أكثر من مليون مشاهدة.