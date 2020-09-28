حسن شاكوش عن تناول أغنياته أسماء مأكولات: صدفة حلوة

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه لا يشترط تواجد أسماء المأكولات والأطعمة فى أغنياته مثلما حدث فى بونبوناية وبسكوتاية مقرمشة، وسكر محلي وعود سكر.

وأوضح شاكوش لـ"الوطن"، أن كثرة ظهور أسماء المأكولات في أغنياته صدفة غير مقصودة، قائلا: "صدفة حلوة وعجبت الناس".

طرحت شركة مزيكا عبر صفحتها على يوتيوب، برومو مهرجان "بسكوتاية مقرمشة"، لحسن شاكوش، وحمادة مجدي.

وقال شاكوش خلال الفيديو: "انتظروا أقوى مهرجان 2020، بسكوتاية مقرمشة، غنائي مع حمادة مجدي، وتوزيع إسلام ساسو، وكلمات حدوتة، إنتاج قناة مزيكا".

وتقول كلمات الأغنية: "يا بت انتي بسكوتاية مقرمشة، يا بت انتي قطة مخربشة.. أموت فيكي وانتي مفرفشة.. قاعدة جوة قلبي مربعة".