صور.. حسن شاكوش بـ"لوك كاجول"

خضع المطرب حسن شاكوش لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور عمر مارو، وظهر بها بـ"لوك كاجول" بسيط.

واختار "حسن" للجلسة ارتداء تي شيرت من اللون الأبيض، ونسقها مع بنطلون من الجينز الرمادي، وحذاء رياضي أسود اللون.

ويتعاون "شاكوش" في جلسة التصوير الجديدة مع المصور عمر مارو للمرة الثانية، بعد أن تعاونا من قبل في حفل خطبته التي أقامها مؤخرًا على فتاة من خارج الوسط الفني، ولم تدم طويلًا.

ويحضّر "حسن" لأغنيتين مع المطرب عمر كمال على طريقة "الديو"، وتم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما، ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.

يُذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرًا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

وتأتي أغنية "لغبطيطا" بعد عدد من الأزمات بين مطربي المهرجانات، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين على خلفية الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد ويحمل اسم "100 حساب".

وفي سياق آخر، أثيرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور مطرب المهرجانات عمر كمال مع سيارته الجديدة X6، والتي يصل سعرها إلى أكثر من 2 مليون و250 ألف جنيه مصري.

كمال في أول تعليق له على منتقديه بالسوشيال ميديا قال: "اشتريت العربية من شقايا وتعبي، وده رزقي وكفاحي في الغنا على مدار 14 سنة"، موجها رسالة لمنتقديه "أقول للمنتقدين روحوا اسألوا ربنا ليه رزقني وكرمني بعد كل التعب ده، الناس بتبصلي في رزقي معرفش ليه".

وكان عدد من المنتقدين أساءوا لـ"كمال" بعد نشر الصورة، ومنهم طبيب علق على صورته قائلًا: "أنا مهندس خريج الجامعة البريطانية، وفيه غيري آلاف، ويمكن ملايين، أعتقد هشتتغل باقى عمرنا عشان نركب اكس 6، بس للأسف هي بلد مغنيين ورقاصين، وعمومًا أنا واحد من الناس مش فارقلي انت وغيرك راكبين إيه، لأن في الأول وفي الآخر هي فلوس حرام، لأنها من الغناء، فالحمد الله على حلال قليل أحسن من حرام كتير".