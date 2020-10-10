بعد واقعة الفنانة عبير شعبان.. حكم الإسلام في الانتحار: "مش كفر"

أقدمت الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان، أمس، على الانتحار، في حادث هز الوسط الفني في تونس، وذلك بعدما تم العثور على الفنانة التونسية جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة، بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت شنقا.

وعن حرمانية الانتحار، تقول دار الإفتاء المصرية في فتوي لها: إن الانتحار حرام شرعا، لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما"، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة".

دار الإفتاء: الانتحار.. كبيرة من عظائم الذنوب

وأضافت الدار، أن المنتحر ارتكب كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملة، بل يظل على إسلامه، ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، فقال شمس الدين الرملي: "وغسله أي الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية إجماعا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره".

المفتي: مخالفة للكليات الخمس.. وأمين الفتوي: كفر أصغر وليس خروجا عن الملة

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع الدار الرسمي، على أن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فقال المولى عز وجل: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".

واعتبر المفتي الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

فيما أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوي بدار الإفتاء، في فيديو له، أن المنتحر ليس بكافر كفر الملة، أي أنه خارج من ملة الإسلام، بل هو كفر أصغر وهو كفر النعمة ويعني كفر دون الكفر.

أضاف، أن المنتحر ارتكب كبيرة من الكائبر التي يقابلها عقاب عظيم وممتد، وإن مات الشخص علي ملة الإسلام فهو من أصحاب الكبائر وله وعيد وترجى له الرحمة، وهو داخل في دائرة الإرادة الإلهية فإن يشأ يعذبه أو يرحمه.

إمام الدعاة: لا يدخل الجنة.. والله واهب الحياة وليس لبشر أن يأخذها

أما الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف الأسبق وإمام الدعاة، فأكد على أن المنتحر لا يدخل الجنة، مضيفا، في تسجيل سابق له: "الله حرم الجنة على المنتحر، فهو وحده واهب الحياة وليس لأحد آخر أن يأخذها سواه، فلو قتلت نفسك تدخل النار".