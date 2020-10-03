انتحار ربة منزل بقرص "فسفوري" بسبب تراكم الديون عليها بالغربية

أقدمت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها على الانتحار بتناول أحد الأقراص الفسفورية السامة، التي تستخدم في حفظ الغلال، بسبب تراكم الديون عليها، حيث تم نقلها إلى مستشفى السنطة المركزي، بمحافظة الغربية، جثة هامدة.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة، بورود إشارة من المستشفى المركزي تفيد باستقبال "وفاء س."، ربة منزل، مقيمة بقرية "مسهلة"، دائرة المركز، جثة هامدة، إثر تناول مادة سامة.

ودلت التحريات على أن ربة المنزل كانت تمر بحالة نفسية سيئة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراكم الديون عليها ولم تستطع سدادها، فأقدمت على التخلص من حياتها بتناول قرص سام، من الأقراص المستخدمة في حفظ الحبوب.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، قبل التصريح بدفنهأ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.